Трейлер персонажа Лоу из Tales of Arise

Новый трейлер Chernobylite посвящен Игорю

The Farm 51 и All in! Games выпустили очередной трейлер научно-фантастического ужастика Chernobylite, действия которого разворачиваются в Чернобыле. Видео посвящено протагонисту игры по имени Игорь, вернувшемуся в Зону отчуждения...