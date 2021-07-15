Трейлер персонажа Лоу из Tales of Arise

Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment продолжают подогревать интерес к японской ролевой игре Tales of Arise. Разработчики опубликовали новый трейлер проекта, где рассказали о персонаже по имени Лоу.

Этот парень станет союзником главных героев в их приключениях. Он специализируется на контактных сражениях и применяет удары руками и ногами. Лоу также усиливает атаки стихийными эффектами, чтобы увеличить их мощь.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.