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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер персонажа Лоу из Tales of Arise

Опубликовано: 6 час. 22 мин. назад
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Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment продолжают подогревать интерес к японской ролевой игре Tales of Arise. Разработчики опубликовали новый трейлер проекта, где рассказали о персонаже по имени Лоу.

Этот парень станет союзником главных героев в их приключениях. Он специализируется на контактных сражениях и применяет удары руками и ногами. Лоу также усиливает атаки стихийными эффектами, чтобы увеличить их мощь.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Law - Character Introduction
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