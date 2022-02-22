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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Трейлер особенностей ELEX II

Опубликовано: 4 час. 19 мин. назад
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Студия Piranha Bytes выпустила новый трейлер находящейся в разработке ролевой игры ELEX II. В нем разработчики подробно рассказали об особенностях проекта.

Главному герою, Джаксу, в борьбе с очередной угрозой, нависшей над Магаланом, предстоит исследовать обширный открытый мир, налаживать отношения с фракциями и искать новых и старых союзников. Ему придется сделать множество выборов, которые позволят сделать историю поистине уникальной.

ELEX II выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S. PS4 и PS5 1 марта 2022 года.

Explanation Trailer
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