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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер окружения Tales of Arise

Опубликовано: вчера, 19:22:01
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Издательство Bandai Namco Entertainment вместе со своим внутренним подразделением разработчиков представило новый трейлер Tales of Arise. В нем авторы показали локации, в которые пользователи наведаются при прохождении игры.

Судя по видео, создатели реализовали в проекте много красивых мест. К таковым относится поселение в каньоне, крепость со сказочным оформлением, зимний уровень с замерзшим водопадом и так далее.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Environment Trailer
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