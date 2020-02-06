Трейлер нового сезона для For Honor – «Надежда»

В сетевом файтинге For Honor начинается четвертый год пострелизной поддержки – об этом сообщила компания Ubisoft, представив тематический трейлер. Сегодня в игре запустили первый сезон, который называется «Надежда».

В течение года, как обычно, For Honor будет пополняться новыми картами, персонажами и режимами. С началом сезона «Надежда» в игре появились дополнительное снаряжение, эмоции и боевой пропуск. Последний включает в себя как бесплатные, так и премиум-предметы. Каждые 100 уровней пропуска геймеры будут получать коллекцию разнообразных вещей, которые позволят кастомизировать своих героев, увеличивать прирост опыта и т.д. Также сезон сопроводил патч 2.17.0, содержащий десятки балансных правок.