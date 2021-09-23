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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер компаньонов в Disciples: Liberation

Опубликовано: 14 мин. назад
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Frima Studio и Kalypso Media опубликовали новый трейлер тактической RPG Disciples: Liberation. Ролик посвятили спутникам, которые будут сопровождать игрока в его приключениях.

У каждого из компаньонов есть свой характер и уникальный набор навыков для уничтожения противников. Например, Баталь умеет принимать облик демона и применять огненные способности: создавать вихрь вокруг себя, окутывать оружие пламенем и так далее. А эльфийка Ормериэль полагается на атаки мечом и элементальную магию.

Disciples: Liberation выйдет 21 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Companions Trailer [RUS]
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