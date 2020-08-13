Трейлер к запуску Total War Saga: Troy

Студия Creative Assembly и издательство SEGA выпустили на ПК (Epic Games Store) стратегию Total War Saga: Troy. В честь релиза разработчики опубликовали новый трейлер.

Ролик посвящен сражению у стен Трои, в частности, дуэли между Ахиллесом и Гектором. Поединок закончился победой величайшего воина в армии греков. Смерть брата расстроила Париса, и он вышел на поле битвы. Метким выстрелом принц попал в пятку Ахиллеса – единственное уязвимое место героя, как гласят мифы.

Total War Saga: Troy будет бесплатно раздаваться в Epic Games Store следующие 24 часа.

Напомним: игра представляет собой гибридную стратегию с пошаговым управлением государством и боями в режиме реального времени. Она отличается новыми для серии механиками, проработанной картой и множественными улучшениями геймплея.