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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер к запуску The Pathless

Опубликовано: 3 час. 20 мин. назад
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Студия Giant Squid и издательство Annapurna Interactive опубликовали релизный трейлер The Pathless – экшена об Охотнице, которая должна избавить мир от поглотившего его проклятия. Свежий ролик демонстрирует путешествия по локациям, стрельбу и, судя по всему, центрального злодея.

На видео сначала показывается, как главная героиня бежит по открытым пространствам и стреляет в мишени. Охотницу сопровождает ее верная птица, с помощью которой можно будет летать по миру. А ближе к концу в кадре появляется большой монстр и враг, называющий себя Истребитель Богов. Видимо, он и станет центральным антагонистом.

The Pathless выйдет 12 ноября 2020 года на PS5 и ПК (Epic Games Store).

Launch Trailer
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