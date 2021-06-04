Трейлер к запуску Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Студия CI Games опубликовала трейлер к выходу Sniper Ghost Warrior Contracts 2. В нем рассказали и показали основные особенности серии: стрельбу на больших дистанциях, скрытные убийства, применение разного оружия, кастомизацию и так далее.

Кроме того, в ролике показали локации на Среднем Востоке, где разворачиваются события игры. В кадре мелькает небольшое поселение, горная деревушка и какой-то подземный комплекс.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 уже доступна на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S, а чуть позже она появится на PlayStation 5.