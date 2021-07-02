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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер к запуску Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Опубликовано: 02.07.2021 17:17:35
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Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выйдет только 9 июля, но Capcom уже сейчас опубликовала трейлер к релизу грядущего приключенческого боевика. Первая половина ролика показывает главных героев и персонажей, которые будут встречаться при прохождении. Они общаются, попадают в неприятности, взаимодействуют с помощниками, страдают и радуются.

А во второй части трейлера присутствует дорожная карта Monster Hunter Stories 2. Первое бесплатное обновление проекта выйдет уже спустя шесть дней после релиза и добавит одно ездовое животное. Следующие патчи будут содержать задания, монстров и прочий контент.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin создается для ПК и Nintendo Switch.

Launch Trailer
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