Трейлер к запуску Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выйдет только 9 июля, но Capcom уже сейчас опубликовала трейлер к релизу грядущего приключенческого боевика. Первая половина ролика показывает главных героев и персонажей, которые будут встречаться при прохождении. Они общаются, попадают в неприятности, взаимодействуют с помощниками, страдают и радуются.

А во второй части трейлера присутствует дорожная карта Monster Hunter Stories 2. Первое бесплатное обновление проекта выйдет уже спустя шесть дней после релиза и добавит одно ездовое животное. Следующие патчи будут содержать задания, монстров и прочий контент.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin создается для ПК и Nintendo Switch.