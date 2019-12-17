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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Трейлер к выходу апдейта Hidden Realms для Risk of Rain 2

Опубликовано: вчера, 18:41:03
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Популярный ролевой экшен Risk of Rain 2 находится сейчас в раннем доступе Steam, регулярно получая свежие обновления. Сегодня вот девелоперы из Hopoo Games добавили в игру еще один новый апдейт, который называется Hidden Realms и состоит из новых локаций, героя, предметов и другого контента.

Новым персонажем обновления оказался Acrid – боец для дальних и ближних дистанций, использующий смертоносные яды для уничтожения крепких противников. Также в игре появились скрытые зоны Void Fields и Secret Hidden Realm, монстр Void Reaver, боссы Scavenger и Secret Boss, а также девять предметов. С остальным содержимым новинки можно ознакомиться здесь.

Hidden Realms Update Trailer
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