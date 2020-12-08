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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер к релизу Call of the Sea

Опубликовано: вчера, 16:30:05
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Студия Out of the Blue и издательство Raw Fury опубликовали трейлер к релизу приключения Call of the Sea. В ролике идет рассказ об основных аспектах игры от лица двух персонажей – главной героини Норы и ее мужа, затерявшегося на острове в южной части Тихого Океана.

Собственно, туда женщина и прибудет в поисках любимого. При прохождении Call of the Sea пользователям предстоит исследовать мир, решать разнообразные головоломки и узнавать тайны, сокрытые в глубинах острова.

Проект уже доступен на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Launch Trailer
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