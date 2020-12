Трейлер к релизу Call of the Sea

Call of the Sea

Call of the Sea Series X / XOne / ПК

Студия Out of the Blue и издательство Raw Fury опубликовали трейлер к релизу приключения Call of the Sea. В ролике идет рассказ об основных аспектах игры от лица двух персонажей – главной героини Норы и ее мужа, затерявшегося на острове в южной части Тихого Океана.

Собственно, туда женщина и прибудет в поисках любимого. При прохождении Call of the Sea пользователям предстоит исследовать мир, решать разнообразные головоломки и узнавать тайны, сокрытые в глубинах острова.

Проект уже доступен на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S.