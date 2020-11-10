Трейлер к релизу Assassin's Creed Valhalla

Издательство Ubisoft опубликовало релизный трейлер экшен-RPG Assassin's Creed Valhalla. Ролик постарались сделать максимально зрелищным, поэтому добавили в него нарезку хорошо поставленных сцен со сражениями, штурмом крепости и поездками на драккаре. Между игровыми фрагментами показываются выдержки из рецензий профильных СМИ. А параллельно закадровый голос рассказывает о пути главного героя Эйвора. Он перечисляет его достижения и говорит, что ему предстоит еще много чего сделать.

Assassin's Creed Valhalla вышла сегодня, 10 ноября, на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На PlayStation 5 в странах СНГ проект появится 19 ноября.