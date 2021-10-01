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Sash Опубликовал Sash 0
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Трейлер игрового процесса Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Опубликовано: 01.10.2021 11:30:33
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Complex Games и Frontier Foundry опубликовали геймплейный трейлер пошаговой тактической РПГ – Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, демонстрирующий напряженные сражения между Серыми Рыцарями и армией Хаоса. Баталии развернутся на множестве разнообразных карт среди осыпающихся готических соборов и оскверненных демонами факториумов. Зачастую вам предстоит использовать особенности местности, чтобы обратить окружение себе на пользу.

Выход Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters на PC состоится в 2022 году.

Gameplay Reveal Trailer
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