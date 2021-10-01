Трейлер игрового процесса Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Complex Games и Frontier Foundry опубликовали геймплейный трейлер пошаговой тактической РПГ – Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, демонстрирующий напряженные сражения между Серыми Рыцарями и армией Хаоса. Баталии развернутся на множестве разнообразных карт среди осыпающихся готических соборов и оскверненных демонами факториумов. Зачастую вам предстоит использовать особенности местности, чтобы обратить окружение себе на пользу.

Выход Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters на PC состоится в 2022 году.