Трейлер и геймплей мультиплеера Call of Duty: Black Ops Cold War

Разработчики из Treyarch совместно с издательством Activision представили многопользовательский режим Call of Duty: Black Ops Cold War – следующей части всемирно известной франшизы. На прямой трансляции создатели показали трейлер, посвященный мультиплееру. Он включает много экшена, зрелищных перестрелок и демонстрирует карты, на которых будут проходить стычки.

Судя по видео, Treyarch постаралась реализовать концептуально интересные локации. Каждая из них обладает какими-то особенностями, например, в Майами сражение проходит в ночное время, а в Узбекистане пользователи смогут ездить на снегоходах.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра также появится на консолях следующего поколения. Чтобы получить доступ к бета-тестированию мультиплеера, нужно оформить предварительный заказ. Ниже представлен матч в многопользовательском режиме Cold War.