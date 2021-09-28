НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
541139
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (7)Блоги (1)Видео (4)Скриншоты (14)

Трейлер и детали открытого бета тестирования Battlefield 2042

Опубликовано: 28.09.2021 18:55:22
Поделиться:  

Компания Electronic Arts опубликовала трейлер открытого бета-тестирования шутера от первого лица Battlefield 2042. С 6 по 7 октября в нем смогут поучаствовать игроки, оформившие предзаказ, или обладатели подписки EA Play, а остальные получат возможность присоединиться к ним с 8 числа. Всего ОБТ продлится до 9 октября. Предварительная загрузка начнется 5 октября в 09:00 МСК на ПК и в 10:00 МСК на консолях.

В открытом бета-тестировании будет доступен режим «Захват», где предстоит сражаться за секторы с флагами, карта «Космодром» и четыре специалиста: Вебстер Маккей, Мария Фальк, Петр «Борис» Гусковский и Викус «Каспер» Ван Дэйл.

Open Beta Trailer [RUS]

Системные требования для открытой бета-версии:

 

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 (64-bit)
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 6600K
  • Память: 8 Гб
  • Видео: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560, 4 Гб
  • DirectX 12
  • HDD: 100 Гб свободного места

 

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10 (64-bit)
  • Процессор: AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7 4790
  • Память: 16 Гб
  • Видео: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600, 8 Гб
  • DirectX 12
  • HDD: 100 Гб свободного места
Вам также может быть интересно
TORGI за King's Bounty II Следующий розыгрыш состоится 15 октября. Успей испытать удачу! Deathloop получает RedDevil. TORGI за King's Bounty II Deathloop – обзор Временные петли постепенно становятся все более популярной тематикой в играх. Трендом это не назовешь, но тенденция явно прослеживается. Судите сами: с 2010 по 2019 год вышло лишь два хоть сколь-нибудь известных проекта про замкнутые повторяющиеся циклы... Deathloop – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 34 мин. назад1Релизный трейлер eFootball 3 час. 0 мин. назад0Тизер новой Layers of Fear 4 час. 45 мин. назад0Трансляция Microsoft на TGS 2021 вчера, 19:14:120Игры PlayStation Plus в октябре 2021 года 28.09.2021 19:40:002Телереклама Far Cry 6 28.09.2021 18:55:220Трейлер и детали открытого бета тестирования Battlefield 2042 28.09.2021 18:24:200Игры для подписчиков Xbox Live Gold в октябре 2021
Новости игр
Трейлер Diablo II: Resurrected с еще одним голливудским актеромИГРЫ Трейлер Diablo II: Resurrected с еще одним голливудским актером Маркетинговый маховик Diablo II: Resurrected раскрутился не на шутку. Activision Blizzard на днях выпустила трейлер с голливудским актером Симу Лю, а сейчас опубликовала второй ролик в аналогичном формате... Игры PlayStation Plus в октябре 2021 годаИГРЫ Игры PlayStation Plus в октябре 2021 года Sony объявила состав октябрьской подборки бесплатных игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus. Увы, ничего по-настоящему интересного компания не предложила. Самый известный проект из списка и так есть в PS Plus Collection на PS5... Релизный трейлер eFootballИГРЫ Релизный трейлер eFootball Konami опубликовала трейлер к релизу игры eFootball, которая пришла на замену бренду PES. Сегодня она стала доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК, а позже появится на iOS и Android...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Игры для подписчиков Xbox Live Gold в октябре 2021Ctrl + стрелка вправо