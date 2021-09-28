Трейлер и детали открытого бета тестирования Battlefield 2042

Компания Electronic Arts опубликовала трейлер открытого бета-тестирования шутера от первого лица Battlefield 2042. С 6 по 7 октября в нем смогут поучаствовать игроки, оформившие предзаказ, или обладатели подписки EA Play, а остальные получат возможность присоединиться к ним с 8 числа. Всего ОБТ продлится до 9 октября. Предварительная загрузка начнется 5 октября в 09:00 МСК на ПК и в 10:00 МСК на консолях.
В открытом бета-тестировании будет доступен режим «Захват», где предстоит сражаться за секторы с флагами, карта «Космодром» и четыре специалиста: Вебстер Маккей, Мария Фальк, Петр «Борис» Гусковский и Викус «Каспер» Ван Дэйл.
Системные требования для открытой бета-версии:
Минимальные:
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