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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5

Трейлер и дата релиза Xbox Series S

Опубликовано: 08.09.2020 20:10:53, Sailas77
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Вслед за анонсом Xbox Series S Microsoft выпустила трейлер грядущей консоли. В ролике зрителям со всех сторон демонстрируют будущее устройство. Оно будет на 60 % меньше по размерам, чем Xbox Series X.

Видео также содержит информацию о спецификациях консоли. Она соответствует данным, которыми сегодня поделились СМИ и инсайдеры. Xbox Series S оснащена кастомным SSD, благодаря чему гарантирует быстрые загрузки и воспроизводит игры с кадровой частотой до 120 кадров/с. Отдельно стоит отметить, что в консоли нет привода. Это полностью цифровое устройство, и такая особенность наверняка удовлетворит не всех пользователей.

Запуск Xbox Series S состоится 10 ноября.

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новыестарые5 ком.
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)09.09.2020 17:12:42
Nevezychiy писал(а):
Купишь с новой Валхаллой biggrin
неа, с новой подпиской EA Play, которая с Ноября будет входить в состав Xbox GamePass без дополнительной платы
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 18)09.09.2020 17:12:02
Mas7er писал(а):
Блин, они заставляют меня задумываться о покупке
Купишь с новой Валхаллой biggrin
Игровой разум
Mega4uvak (уровень 23)09.09.2020 15:59:13
Я серьезно собирался покупать эту приставку, чтобы с удовольствием играть на ней в старые игры. Но, к моему удивлению и разочарованию, этих игр нет в продаже! По сути надобность в ней для меня отпала. А так очень прикольный дизайн, мне он нравится больше чем ПС5.
Заместитель подручного
VladPlasmius (уровень 19)08.09.2020 23:19:27
Мне тут мысль в голову стрельнула, XBOX 1 действительно коробка, XBOX one видеомагнитофон, XBOX series S радиоприемник, ну и последний это холодильник, причем все такое выполнено в ретро стиле с минимализмом. Мож они что то там глобальное задумали crazy
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)08.09.2020 20:24:41
Выглядит классно (да, радиоприемник), цена вкусная, характеристики неплохие. Блин, они заставляют меня задумываться о покупке scare
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