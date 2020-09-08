Трейлер и дата релиза Xbox Series S

Вслед за анонсом Xbox Series S Microsoft выпустила трейлер грядущей консоли. В ролике зрителям со всех сторон демонстрируют будущее устройство. Оно будет на 60 % меньше по размерам, чем Xbox Series X.

Видео также содержит информацию о спецификациях консоли. Она соответствует данным, которыми сегодня поделились СМИ и инсайдеры. Xbox Series S оснащена кастомным SSD, благодаря чему гарантирует быстрые загрузки и воспроизводит игры с кадровой частотой до 120 кадров/с. Отдельно стоит отметить, что в консоли нет привода. Это полностью цифровое устройство, и такая особенность наверняка удовлетворит не всех пользователей.

Запуск Xbox Series S состоится 10 ноября.