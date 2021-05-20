НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
29827
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (6)Видео (5)Геймарт (1)Похожие игры (2)

Трейлер главных героев Back 4 Blood

Опубликовано: вчера, 16:47:40
Поделиться:  

Turtle Rock Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовали новый трейлер кооперативного шутера Back 4 Blood. Ролик посвятили главным героям, которыми будут управлять пользователи.

На видео подробно рассказывается о каждом из персонажей. Разработчики кратко поведали об их биографии, а также упомянули об особенностях каждого из протагонистов. Например, ветеран войны Уокер имеет повышенный урон и улучшенную способность командного исцеления.

Back 4 Blood выйдет 12 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Meet the Cleaners Trailer
Вам также может быть интересно
Resident Evil Village – обзор Resident Evil Village – это восьмая номерная часть знаменитой серии зомби-хорроров с элементами выживания. Согласно предварительным трейлерам и геймплейным демонстрациям, игра обещала отметиться впечатляющей графикой, интересным антуражем и необычными врагами... Resident Evil Village – обзор Дата релиза GTA V на PS5, Xbox Series X и S Rockstar Games объявила дату релиза Grand Theft Auto V на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Игра появится на консолях уже текущего поколения 11 ноября 2021 года. На PS5 пользователи получат бесплатный трехмесячный доступ к GTA Online... Дата релиза GTA V на PS5, Xbox Series X и S
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
11 час. 31 мин. назад0Оружие и его улучшение в трейлере Shadow Warrior 3 вчера, 17:07:150Планеты и исследование: новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart вчера, 16:47:400Трейлер главных героев Back 4 Blood вчера, 10:16:062Lies of P – темные приключения Пиноккио 19.05.2021 20:41:340The Last of Us Part II получила режим с 60 кадрами/с на PS5 19.05.2021 17:27:120Первый трейлер The Dark Pictures Anthology: House of Ashes 19.05.2021 10:10:440Релизный трейлер Elite Dangerous: Odyssey
Новости игр
The Last of Us Part II получила режим с 60 кадрами/с на PS5ИГРЫ The Last of Us Part II получила режим с 60 кадрами/с на PS5 Разработчики из Naughty Dog выпустили для The Last of Us Part II патч 1.08. Он добавил в проект режим повышенной производительности на PlayStation 5, в котором игра исполняется при 60 кадрах/с... Планеты и исследование: новый трейлер Ratchet & Clank: Rift ApartИГРЫ Планеты и исследование: новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart Студия Insomniac Games и издательство Sony Interactive Entertainment продолжают подогревать интерес к грядущему экшен-платформеру Ratchet & Clank: Rift Apart. На этот раз создатели выпустили трейлер, в котором рассказали... Дата релиза The AscentИГРЫ Дата релиза The Ascent Студия Neon Giant и издательство Curve Digital объявили дату релиза киберпанкового экшена с видом сверху The Ascent. Проект выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series 29 июля 2021 года. Предварительные заказы на игру уже открылись...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Lies of P – темные приключения ПиноккиоCtrl + стрелка вправо