Трейлер главных героев Back 4 Blood

Turtle Rock Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовали новый трейлер кооперативного шутера Back 4 Blood. Ролик посвятили главным героям, которыми будут управлять пользователи.

На видео подробно рассказывается о каждом из персонажей. Разработчики кратко поведали об их биографии, а также упомянули об особенностях каждого из протагонистов. Например, ветеран войны Уокер имеет повышенный урон и улучшенную способность командного исцеления.

Back 4 Blood выйдет 12 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.