Трейлер Gears Tactics с TGA 2019

В рамках The Game Awards 2019 компания Microsoft представила дебютный трейлер пошаговой тактической стратегии Gears Tactics, демонстрирующий отрывки геймплея вперемешку с сюжетными вставками. Также в ролике можно увидеть некоторых персонажей, огромных боссов и кровопролитные сражения.

События Gears Tactics развернутся за 12 лет до событий первой части в самом начале вторжения Саранчи. Играя за Гейба Диаза, вам предстоит набирать и отправлять в бой отряды героев, чтобы найти и уничтожить Укона, безжалостного главаря Саранчи, создающего новых монстров.

Gears Tactics выйдет 28 апреля 2020 на PC (Steam, Windows 10 и Xbox Game Pass).