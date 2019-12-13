НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
25520
Sash Опубликовал Sash 0
Общая информацияНовости (2)Видео (1)

Трейлер Gears Tactics с TGA 2019

Опубликовано: 13.12.2019 09:01:40
Поделиться:  

В рамках The Game Awards 2019 компания Microsoft представила дебютный трейлер пошаговой тактической стратегии Gears Tactics, демонстрирующий отрывки геймплея вперемешку с сюжетными вставками. Также в ролике можно увидеть некоторых персонажей, огромных боссов и кровопролитные сражения.

The Game Awards 2019 Trailer

События Gears Tactics развернутся за 12 лет до событий первой части в самом начале вторжения Саранчи. Играя за Гейба Диаза, вам предстоит набирать и отправлять в бой отряды героев, чтобы найти и уничтожить Укона, безжалостного главаря Саранчи, создающего новых монстров.

Gears Tactics выйдет 28 апреля 2020 на PC (Steam, Windows 10 и Xbox Game Pass).

Вам также может быть интересно
TORGI за Halo: Reach Следующий розыгрыш состоится 20 декабря. Успей испытать удачу! Darksiders Genesis получает Alexand2011. TORGI за Halo: Reach Ghost of Tsushima выйдет летом, новый трейлер с TGA 2019 Как и было обещано, в рамках The Game Awards 2019 был показан весьма продолжительный трейлер ожидаемой многими геймерами игры Ghost of Tsushima. В видео можно взглянуть на весьма кровавый... Ghost of Tsushima выйдет летом, новый трейлер с TGA 2019
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
5 час. 11 мин. назад0Aima Wars: Steampunk & Orcs уже на просторах Steam 5 час. 28 мин. назад2Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза вчера, 21:12:150Королевская битва The Darwin Project обзавелась более точной датой релиза вчера, 20:45:570Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлер вчера, 18:41:030Трейлер к выходу апдейта Hidden Realms для Risk of Rain 2 вчера, 18:05:273The Walking Dead: Saints & Sinners – новый геймплей и старт предзаказов вчера, 17:23:260Анонс дополнения Mandate of Heaven для Total War: Three Kingdoms
Новости игр
Трейлер к выходу апдейта Hidden Realms для Risk of Rain 2ИГРЫ Трейлер к выходу апдейта Hidden Realms для Risk of Rain 2 Популярный ролевой экшен Risk of Rain 2 находится сейчас в раннем доступе Steam, регулярно получая свежие обновления. Сегодня вот девелоперы из Hopoo Games добавили в игру еще один новый... Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлерИГРЫ Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлер В начале декабря компания Activision и студия Infinity Ward запустили в Call of Duty: Modern Warfare первый сезон нового контента, разбив его на несколько частей. Уже завтра в игре появятся... Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступенИГРЫ Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступен Только что компания THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики» на движке Unreal Engine 4. Игровой прототип новинки уже доступен в Steam – оценить его могут все пользователи, в библиотеке которых...
© 2009-2019 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Анонс Magic: LegendsCtrl + стрелка вправо