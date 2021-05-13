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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Трейлер Expeditions: Rome с женским протагонистом

Опубликовано: вчера, 16:38:50
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Студия Logic Artists и издательство THQ Nordic опубликовали новый трейлер RPG Expeditions: Rome. В ролике зрителям представили женского протагониста и ее историю. Закадровый голос вещает о том, как главная героиня пересекла океаны и побывала в далеких землях, а также о ее стремлении отомстить обидчикам.

Судя по размытым формулировкам, которые звучат в трейлере, развитие сюжета не будет зависеть от выбора пола. Кроме того, свежее видео демонстрирует несколько геймплейных кадров с диалогами, исследованием локаций и пошаговыми боями.

Expeditions: Rome выйдет на ПК в 2021 году, точная дата пока не разглашается.

Gameplay Trailer (Female Protagonist)
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новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)2 час. 21 мин. назад
Вообще мне даже больше бы понравилось играть женским протагонистом. Например в Total War Saga: Troy первую кампанию играл за фракцию с Ахилесом, а второй раз за фракцию Амазонок. Аналогично и в АС:Valhalla играю за женскую версию Эйвора.

з.ы. я к тому, было бы прикольно если бы они как-то сюжетно объяснили или обосновали такого героя, например она матёрая наёмница возглавившая римский отряд, в итоге окажется дочерью убитого как в описании к сюжетуgood3
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)2 час. 57 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 14.05.2021 09:59:21
Nevezychiy писал(а):
Ни чего не имею против, но разве среди римских легионеров были девушки !? scratch_ones_head
Это называется многообразие и погружение в реализм. Хотя, почему бы и нет.
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С 2:37
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)вчера, 17:52:03
Ни чего не имею против, но разве среди римских легионеров были девушки !? scratch_ones_head
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