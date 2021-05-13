Трейлер Expeditions: Rome с женским протагонистом

Студия Logic Artists и издательство THQ Nordic опубликовали новый трейлер RPG Expeditions: Rome. В ролике зрителям представили женского протагониста и ее историю. Закадровый голос вещает о том, как главная героиня пересекла океаны и побывала в далеких землях, а также о ее стремлении отомстить обидчикам.

Судя по размытым формулировкам, которые звучат в трейлере, развитие сюжета не будет зависеть от выбора пола. Кроме того, свежее видео демонстрирует несколько геймплейных кадров с диалогами, исследованием локаций и пошаговыми боями.

Expeditions: Rome выйдет на ПК в 2021 году, точная дата пока не разглашается.