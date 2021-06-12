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Трейлер экшена Dolmen

Опубликовано: 1 час. 20 мин. назад
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Вчера стало известно, что ранее собиравшая деньги на Kickstarter игра Dolmen от компании Massive Work получила издателя в лице Prime Matter (новый лейбл Koch Media). Сегодня же был выпущен новый трейлер проекта, посвященный его повторному анонсу. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series в 2022 году.

Dolmen является экшен-РПГ, сочетающей в себе научную фантастику с космическим хоррором. События игры разворачиваются на чужеродной планете Ревион-Прайм, куда главный герой отправляется на поиски образцов кристаллов с уникальными свойствами. Они способны обеспечить взаимодействие между реальностями, произвести революцию в космосе и навсегда изменить привычный нам мир.

Announcement Trailer
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