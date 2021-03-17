Трейлер DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two

Студия id Software и издательство Bethesda Softworks опубликовали полноценный трейлер дополнения The Ancient Gods – Part Two к шутеру DOOM Eternal. В ролике раскрывается сюжетная завязка грядущей добавки. Палач Рока собирает армию, которая сможет сразиться с силами ада.

Параллельно на видео показываются геймплейные кадры. Они демонстрируют, как главный герой уничтожает толпы разнообразных демонов. Отдельные монстры отсутствовали в основной игре, поэтому сражения в дополнении смогут удивить.

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two выйдет завтра, 18 марта, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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