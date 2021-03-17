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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Трейлер DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two

Опубликовано: вчера, 16:45:43
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Студия id Software и издательство Bethesda Softworks опубликовали полноценный трейлер дополнения The Ancient Gods – Part Two к шутеру DOOM Eternal. В ролике раскрывается сюжетная завязка грядущей добавки. Палач Рока собирает армию, которая сможет сразиться с силами ада.

Параллельно на видео показываются геймплейные кадры. Они демонстрируют, как главный герой уничтожает толпы разнообразных демонов. Отдельные монстры отсутствовали в основной игре, поэтому сражения в дополнении смогут удивить.

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two выйдет завтра, 18 марта, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Official Trailer [RUS]
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Игровой разум
Grimgrin (уровень 17)вчера, 19:04:40
ИМХО, но трейлер первой был эпичнее как-то...
Вроде и размах, но как-то куцо.
Надо смотреть.
Учитель ассасинов
_MiReD_ (уровень 15)вчера, 18:17:00
TONY_KAVA писал(а):
Мы ещё не закончили драть чертей
Вот именно
Игровой разум
TONY_KAVA (уровень 16)вчера, 17:24:05
Мы ещё не закончили драть чертей
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