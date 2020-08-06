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Дюка Опубликовал Дюка 4

Трансляция State of Play – август 2020

Опубликовано: вчера, 22:16:15, Дюка
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В 23:00 стартует новая трансляция State of Play, посвященная PS4, PS5 и PS VR-играм от сторонних компаний и независимых разработчиков. Ее длительность составит чуть более 40 минут, а посмотреть презентацию можно прямо здесь.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)3 час. 59 мин. назад
miharozhnov писал(а):
Ну зато одна морковка - продала одну игру, по скидке конечно, но чё нет.
да эту морковку хоть на мемы разбирай, полный угар rofl
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 17)9 час. 10 мин. назад
Ну зато одна морковка - продала одну игру, по скидке конечно, но чё нет.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)сегодня, 01:32:59
DesmondSlade писал(а):
Какая же затянутая и унылая презентация...
Особенно 10 минут этого унылейшего Godfall в конце, я чуть не сдох это смотреть. И это под конец презентации, когда должны что-то крутое показывать, по всем маркетинговым правилам самые мощные трейлеры должны пускать в начале и в конце. А они блин про мечи в Godfall facepalm
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)вчера, 23:55:40
Какая же затянутая и унылая презентация...
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