Трансляция State of Play – август 2020

В 23:00 стартует новая трансляция State of Play, посвященная PS4, PS5 и PS VR-играм от сторонних компаний и независимых разработчиков. Ее длительность составит чуть более 40 минут, а посмотреть презентацию можно прямо здесь.

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