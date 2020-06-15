Трансляция Guerrilla Collective. День третий

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Трансляция Guerrilla Collective. День второй

Сегодня в 19:00 МСК стартует второй день трансляции Guerrilla Collective. Обещают еще больше анонсов, трейлеров и специальных гостей. Посмотреть ее вы сможете прямо здесь, а тем, кто хочет узнать, что было в первый день мероприятия...