Трансляция Guerrilla Collective. День третий

Третий и заключительный день трансляции Guerrilla Collective стартует сегодня уже совсем скоро. Если вы еще не устали от обилия новостей, которыми в последние дни насыщено игровое пространство, стрим вы можете посмотреть прямо здесь.
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