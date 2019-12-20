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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

TowerFall Ascension – еще одна бесплатная игра от Epic Games Store

Опубликовано: 3 час. 50 мин. назад, Mypulse
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Сейчас в магазине Epic Games Store проходит не только новогодняя распродажа с различными скидками, но и раздача бесплатных игр. Вчера пользователям предлагали стратегию Into the Breach, а сегодня они могут забрать платформер TowerFall Ascension.

TowerFall Ascension – это динамичный пиксельный платформер, в котором игрок должен сокрушить всех оппонентов до истечения таймера. В бою можно использовать лук и подбирать бонусные предметы вроде щитов, крыльев и усиленных стрел.

Всего Epic Games собирается подарить 12 проектов за 12 дней. Раздача TowerFall Ascension завершится уже завтра.

 

Скриншот игры TowerFall Ascension

 

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