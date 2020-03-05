Total War: Three Kingdoms получит новое DLC – A World Betrayed

Студия Creative Assembly представила сегодня новое дополнение для Total War: Three Kingdoms под названием A World Betrayed. Оно будет основано на ключевом периоде эпохи Троецарствия и выйдет уже 19 марта 2020 года.

По игровому времени большинство героев базовой Total War: Three Kingdoms уже скончались. Их заменит новое поколение честолюбивых князей, которые появятся в игре с выходом A World Betrayed. DLC содержит:

13 доступных фракций;

Две фракции со знаменитыми лидерами (Люй Бу и Сунь Цэ);

Новые механики фракций;

Отряды с альтернативными способностями;

Новые эвенты;

Сюжетные миссии;

Несколько легендарных персонажей;

И новую дату для старта кампании – 194 год нашей эры.

Сейчас A World Betrayed продается со скидкой в 10%. Также 19 марта все обладатели игры смогут забрать бесплатного героя с уникальными особенностями – культового разбойника по имени Янь Байху.