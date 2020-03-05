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Total War: Three Kingdoms получит новое DLC – A World Betrayed

Опубликовано: вчера, 17:29:59
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Студия Creative Assembly представила сегодня новое дополнение для Total War: Three Kingdoms под названием A World Betrayed. Оно будет основано на ключевом периоде эпохи Троецарствия и выйдет уже 19 марта 2020 года.

По игровому времени большинство героев базовой Total War: Three Kingdoms уже скончались. Их заменит новое поколение честолюбивых князей, которые появятся в игре с выходом A World Betrayed. DLC содержит:

  • 13 доступных фракций;
  • Две фракции со знаменитыми лидерами (Люй Бу и Сунь Цэ);
  • Новые механики фракций;
  • Отряды с альтернативными способностями;
  • Новые эвенты;
  • Сюжетные миссии;
  • Несколько легендарных персонажей;
  • И новую дату для старта кампании – 194 год нашей эры.
A World Betrayed Trailer

Сейчас A World Betrayed продается со скидкой в 10%. Также 19 марта все обладатели игры смогут забрать бесплатного героя с уникальными особенностями – культового разбойника по имени Янь Байху.

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