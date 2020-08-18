Total War: Three Kingdoms получит дополнение The Furious Wild

Creative Assembly и SEGA анонсировали платное дополнение The Furious Wild к стратегии Total War: Three Kingdoms. Оно добавит в игру множество нового контента, в том числе четыре фракции из народа Наньмань, который еще называют Южными варварами. У каждой из реализованных в расширении держав будет предводитель с уникальными особенностями. Например, один из них сможет использовать в битвах пылающую булаву, а другой – нанимать отряды стрелков с духовыми трубками.

Дополнение также добавит 25 видов юнитов, среди которых присутствуют боевые слоны и тигры, расширенную карту Китая времен III века и механику, связанную с фракциями. Последними важными новшествами станет изменение древа технологий и реализация повествовательных событий, касающихся культуры Наньмань.

The Furious Wild выйдет 3 сентября. Одновременно с DLC разработчики выпустят бесплатное обновление с несколькими видами юнитов и военачальником Ханом.