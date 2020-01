Torchlight Frontiers превратилась в Torchlight III и получила дату релиза

Вчера состоялся релиз зомби-экшена The Walking Dead: Saints & Sinners для устройств виртуальной реальности. Игра доступна на Valve Index, HTC Vive, Windows Mixed Reality и Oculus Rift – канал последней...

Новый трейлер и геймплей The Walking Dead: Saints & Sinners

Пошаговая стратегия Here Be Dragons покинет ранний доступ

Сатирическая пошаговая стратегия Here Be Dragons еще в августе 2019 года появилась в раннем доступе Steam. Но теперь, по заверению студии Red Zero Games, игра готовится к финальному релизу – он случится уже...