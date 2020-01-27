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Torchlight Frontiers превратилась в Torchlight III и получила дату релиза

Опубликовано: вчера, 19:02:42
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Компания Perfect World Entertainment и студия Echtra Games сделали сегодня важное заявление касаемо условно-бесплатной Torchlight Frontiers. Так, игра превратится в полноценную третью часть без каких-либо микротранзакций, а ее релиз состоится уже летом на PC (в будущем и на консолях).

В Torchlight III не будет никаких F2P-элементов. Девелоперы решили приблизить дух игры к первым двум частям, основываясь на конструктивных отзывах тестеров. Проходить «диаблоид» позволят за инженера, мага, воина и многие другие классы, о которых сообщат позже.

Join The First Expedition
Announcing Torchlight III
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