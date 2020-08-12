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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 получит демоверсию

Опубликовано: 6 час. 12 мин. назад
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Vicarious Visions и Activision объявили, что выпустят демоверсию Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 на ПК (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. Доступ к ней получат все, кто оформил предварительный заказ игры.

Пробный вариант включает карту «Амбар» (Warehouse) и одного персонажа – Тони Хоука. В его роли пользователи будут кататься на локации две минуты, после чего прогресс сбросится, и придется начинать сессию заново. Время можно продлить, если продолжить выполнять комбинацию трюков, когда таймер закончит обратный отчет.

Демоверсия станет доступна 14 августа, а предварительная загрузка проекта уже открылась. Напомним: Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 представляет собой переиздание двух частей франшизы с улучшенной графикой и обновленным саундтреком.

Warehouse Demo Trailer
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Димасик (уровень 29)4 час. 50 мин. назад
нормуль, эх как же в нулевых выкручивали всякие бенхины в клубах на соньке)
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