Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 получит демоверсию

Vicarious Visions и Activision объявили, что выпустят демоверсию Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 на ПК (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. Доступ к ней получат все, кто оформил предварительный заказ игры.

Пробный вариант включает карту «Амбар» (Warehouse) и одного персонажа – Тони Хоука. В его роли пользователи будут кататься на локации две минуты, после чего прогресс сбросится, и придется начинать сессию заново. Время можно продлить, если продолжить выполнять комбинацию трюков, когда таймер закончит обратный отчет.

Демоверсия станет доступна 14 августа, а предварительная загрузка проекта уже открылась. Напомним: Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 представляет собой переиздание двух частей франшизы с улучшенной графикой и обновленным саундтреком.