Тони Хоук рассказывает о Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Компания Vicarious Visions и издательство Activision выпустили новый ролик, посвященный Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – сборнику ремейков первой и второй частей серии. В свежем видео Тони Хоук рассказывает о том, как у людей возрос интерес к скейтбордингу, и что они постоянно спрашивают его о грядущем проекте.

Параллельно на экране демонстрируются геймплейные кадры и исполнение трюков в реальности. Эти вкрапления игрового процесса содержат разнообразные зрелищные движения скейтбордистов, которые исполняются на обновленных картах из оригинальных первой и второй частей франшизы.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 выйдет 4 сентября 2020 года на ПК (Epic Games Store), PS4 и Xbox One.