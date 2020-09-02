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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Тони Хоук рассказывает о Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Опубликовано: 4 час. 3 мин. назад
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Компания Vicarious Visions и издательство Activision выпустили новый ролик, посвященный Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – сборнику ремейков первой и второй частей серии. В свежем видео Тони Хоук рассказывает о том, как у людей возрос интерес к скейтбордингу, и что они постоянно спрашивают его о грядущем проекте.

Параллельно на экране демонстрируются геймплейные кадры и исполнение трюков в реальности. Эти вкрапления игрового процесса содержат разнообразные зрелищные движения скейтбордистов, которые исполняются на обновленных картах из оригинальных первой и второй частей франшизы.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 выйдет 4 сентября 2020 года на ПК (Epic Games Store), PS4 и Xbox One.

Behind The Scenes
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)1 час. 34 мин. назад
Да ждем уж пятницы - дни из календаря черкаем, ну че вы уже с этими трейлерами ей богу)
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