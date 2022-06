Тони Хоук рассказал об отмене ремейка Tony Hawk’s Pro Skater 3 and 4

ИГРЫ

Создатели theHunter анонсировали красивый симулятор рыбалки с открытым миром

Разработчики из Expansive Worlds, известные по симулятору охоты theHunter: Call of the Wild, представили свой новый проект – симулятор рыбалки Call of the Wild: The Angler. Любителям провести время с удочкой обещают красивый открытый мир...