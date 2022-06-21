Тони Хоук рассказал об отмене ремейка Tony Hawk’s Pro Skater 3 and 4

Вчера, во время трансляции в Twitch, к стримеру andyTHPS заглянул легендарный скейтбордист Тони Хоук. Во время нее он рассказал о планах на ремейк Tony Hawk’s Pro Skater 3 and 4, которым не суждено было сбыться.

По словам скейтера, выход обновленных 3 и 4 частей планировался еще перед выходом Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2. Однако проект был закрыт после слияния студии Vicarious Visions, занимавшейся первыми двумя частями, с Blizzard. Activision начала поиски новых разработчиков, но ни одно из предложений компании не понравилось, к тому же никому из новых студий она не могла доверять так же, как и Vicarious Visions. Все это привело к тому, что создание ремейка так и не сдвинулось с мертвой точки.

Студия Vicarious Visions стала автором переизданий Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 – первых двух частей в серии игр про легендарного скейтера Тони Хоука. В 2020 году, после его выхода разработчики перешли под крыло Blizzard и больше не занимались собственными проектами. Проект доступен на всех основных платформах: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и Nintendo Switch.