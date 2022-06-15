Тодд Говард сообщил, что Fallout 5 выйдет после TES 6

Геймдизайнер и глава Bethesda Game Studios Тодд Говард в интервью IGN рассказал о будущем двух крупных франшиз: The Elder Scrolls и Fallout. По его словам, студия планирует продолжить обе серии.

«Elder Scrolls 6 находится на стадии предпроизводства, после нее мы собираемся заняться Fallout 5, так что наш график на какое-то время расписан. У нас есть и другие проекты, которым мы время от времени уделяем время», - сказал Говард.

Напомним, The Elder Scrolls 6 была анонсирована еще в 2018 году с помощью небольшого тизера. С тех пор новостей об игре не было.

В данный момент BGS занята работой над Starfield, которая выйдет в начале 2023 года. Как отметил Говард, в игре будет очень много квестов, а на прохождение основного сюжета игрокам понадобится 30-40 часов.