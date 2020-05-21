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Точная дата выхода Sea of Thieves в Steam

Опубликовано: 4 час. 3 мин. назад
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Компания Rare определилась с датой выхода многопользовательской игры на пиратскую тематику Sea of Thieves в Steam. На этой платформе проект появится уже 3 июня. Раньше, напомним, ПК-версия была доступна только через Microsoft Store и по схеме Xbox Play Anywhere.

Отпраздновать такую радостную новость разработчики решили с помощью нового трейлера.

Steam Release Date Reveal Trailer
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Житель Конохи
scroll (уровень 1)2 час. 54 мин. назад
Хочу раздачу игры vinsent
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