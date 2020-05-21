Точная дата выхода Sea of Thieves в Steam

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Почему умер жанр point-and-click квестов

Назовите, пожалуйста, популярную игру в жанре point-and-click квестов, вышедшую в последние годы. Вот вы, да, попрошу. Не имеете понятия? А может, тогда вы? Не слышали о таком жанре? Ладно. Как насчет вас, джентльмен? Ясно, любите шутеры. А вы, мадам… вопрос снят – экшен-RPG.