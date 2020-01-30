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Точная дата релиза Iron Danger

Опубликовано: вчера, 16:13:31
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Daedalic Entertainment и Action Squad ранее сообщали о том, что тактическая РПГ с возможностью манипулировать временем Iron Danger выйдет в марте этого года. Сегодня же они выпустили новый трейлер игры с уже конкретной датой – 25 числа проект станет доступен на ПК в Steam.

Release Date Trailer

События Iron Danger разворачиваются в мире скандинавской мифологии с элементами технологического нуара и стимпанка, где вам предстоит выступить в роли Кипуны, молодой девушки, способной управлять временем. С нашим превью игры вы можете ознакомиться на сайте.

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