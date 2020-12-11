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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Тизер следующей части Dragon Age

Опубликовано: 11.12.2020 03:23:50
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Впервые представленная во время The Game Awards 2018 следующая игра в серии Dragon Age обзавелась свежим тизером в рамках шоу этого года. Как видно по ролику, новая глава скорее всего обойдется без порядкового номера в названии.

Видео не является представлением геймплея, но фанаты серии смогут заметить в нем знакомого персонажа. Солас, также известный как Fen'Harel, эльфийский бог предательства, стал одним из главных персонажей Dragon Age: Inquisition. Теперь ему, похоже, будет уделена значительно большая роль.

Official Trailer - 2020 Game Awards
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Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 25)вчера, 11:17:39
Мне честно понравился трейлер. Я вообще не верю что будет интересная игра, но трейлер и правда понравился. Особенно этот огромный магический город. Сейчас после Cyberpunk 2077 все ударятся штамповать в своих играх гигантские города, и сделают клон в сторону технофэнтези и манапанка, попомните мои слова.

А в успех DA не верю вообще. Тем более что тенденция к мягкой "перезагрузке" явно намекает на то, что разрабы хотят порвать связи с прошлыми частями. А помните, кто еще хотел порвать все связи с прошлыми частями? Правильно, Disney и Star Wars. Проводите аналогии.
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