Тизер следующей части Dragon Age

Впервые представленная во время The Game Awards 2018 следующая игра в серии Dragon Age обзавелась свежим тизером в рамках шоу этого года. Как видно по ролику, новая глава скорее всего обойдется без порядкового номера в названии.

Видео не является представлением геймплея, но фанаты серии смогут заметить в нем знакомого персонажа. Солас, также известный как Fen'Harel, эльфийский бог предательства, стал одним из главных персонажей Dragon Age: Inquisition. Теперь ему, похоже, будет уделена значительно большая роль.