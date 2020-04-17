Тизер ремастера Crysis

После слухов, компания Crytek официально анонсировала ремастер-версию Crysis, который вышел в далеком 2007 году на ПК, а в 2011 появился на Xbox 360 и PS3. Теперь же поиграть в культовый шутер смогут и пользователи PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Также ремастер выйдет на ПК.

В основу ремастера ляжет однопользовательская кампания. Также он будет содержать HD-текстуры и поддержку продвинутых технологий. Релиз Crysis Remastered, который разрабатывается в сотрудничестве с компанией Saber Interactive, состоится летом.