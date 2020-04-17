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Тизер ремастера Crysis

Опубликовано: 17.04.2020 09:42:03
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После слухов, компания Crytek официально анонсировала ремастер-версию Crysis, который вышел в далеком 2007 году на ПК, а в 2011 появился на Xbox 360 и PS3. Теперь же поиграть в культовый шутер смогут и пользователи PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Также ремастер выйдет на ПК.

В основу ремастера ляжет однопользовательская кампания. Также он будет содержать HD-текстуры и поддержку продвинутых технологий. Релиз Crysis Remastered, который разрабатывается в сотрудничестве с компанией Saber Interactive, состоится летом.

Remastered - Official Teaser
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Капитан
Smersh (уровень 15)2 час. 19 мин. назад
Я считаю,что время этой игры прошло.Если они не переработают сюжет ( в пример RE 2 ) то можно и не ждать.В топку
Игровой разум
Deusexiphone (уровень 17)11 час. 26 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 18.04.2020 03:46:33
Есть сомнения по поводу системных требований. Тут Майнкрафт с трассировкой лучей выходит, так его запускали на i9 и RTX 2080ti, и было с горем пополам 60 кадров с присадками ниже 50.
Новый бенчмарк они выпускают, а не ремастер, на ближайшие 5 лет.
Подполковник
Hippo46 (уровень 20)вчера, 18:16:16
Ахахах... Я только скачал оригинал в Origin чтобы пройти его наконец-то, а тут такая новость )))
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)17.04.2020 14:05:24
Ремастер Crysis: анонсирован
Пекарни: хватаются за свои видеокарты
Switch: ребят что с вами?
Пекарни: ты не поймёшь салага. Пока сам не столкнёшься с этим
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)17.04.2020 13:33:42
Harkonnen писал(а):
Паш, это ремастер первой части. Она про вторжение инопланетян.
Да я в курсе, там инопланетяне как раз после вируса и кризиса-то и нагрянули.
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 25)17.04.2020 13:30:44
Shtefan писал(а):
О, это же игра про то, как Землю отравил опасный вирус а потом все рухнуло в мировом кризисе?
Актуальненько
Паш, это ремастер первой части. Она про вторжение инопланетян. И, глядя на мировые тенденции 2020, думаю тоже скоро будет актуальненько)
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)17.04.2020 11:25:46
Сообщение отредактировано пользователем 17.04.2020 12:13:52
О, это же игра про то, как Землю отравил опасный вирус а потом все рухнуло в мировом кризисе?
Актуальненько
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)17.04.2020 10:35:24
И зачем нужен этот ремастер...Crytek не надоело впаривать людям в очередной раз графон ? Другое дело ремейк, где они бы могли многие игровые аспекты довести до ума, и превратить эту техно-демку наконец-то в полноценную игру.
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)17.04.2020 10:34:38
да как же задрали эти ремастеры, ремейки, редуксы, реконструкции и прочая ре-чертовщина!
видишь анонс, думаешь, дескать, новая игра в серии, а тут хрен тебе на рыло - получай старье, в которое уже играл
и это разработчики? это разработчики?!
Игровой разум
LYLY19880606 (уровень 27)17.04.2020 10:20:27
Божественно ... Crytek yahoo
Кто в курсе? В ролике ещё был костём белый, для чего то.
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