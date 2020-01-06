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Тизер обновления «Экспедиции» для Surviving the Aftermath

Опубликовано: 06.01.2020 18:42:04
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Компания Paradox Interactive представила третье крупное обновление для Surviving the Aftermath под названием «Экспедиции». Апдейт будет бесплатным и, по-видимому, выйдет уже на этой неделе.

Главным контентом «Экспедиций» станут машины, которые наконец-то позволят восстанавливать и использовать для более скорого изучения карты. Также в Surviving the Aftermath будет немного улучшена торговля: появятся торговые пути и возможность покупать ресурсы за репутацию. Без новых зданий тоже не обойдется – девелоперы добавят очистительный завод и гараж для авто.

Завтра в 19:00 по московскому времени разработчики проведут специальную трансляцию, где подробно расскажут о всех особенностях обновления «Экспедиции». Стрим начнется здесь.

Update 3 Expeditions Teaser
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