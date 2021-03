The Lord of the Rings: Gollum

Во время трансляции Future Games Show был показан тизер геймплея The Lord of the Rings: Gollum. Особо много ожидать от видео не стоит, ведь это лишь тизер, но даже по показанным кадрам можно понять, что практически все время мы проведем в мрачных локациях, а людям, страдающим арахнофобией проект в целом противопоказан.

Релиз The Lord of the Rings: Gollum ожидается в 2022 году на ПК а также консолях уходящего и нового поколений.