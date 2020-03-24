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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Титулованное приключение Outer Wilds наконец-то выйдет в Steam

Опубликовано: 58 мин. назад
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Компания Annapurna Interactive и студия Mobius Digital выпустили в прошлом году высоко оцененное приключение Outer Wilds на Xbox One и в Epic Games Store. Сегодня же стало известно, когда именно игра запустится в Steam – 18 июня 2020.

В Outer Wilds вы играете за новичка космической программы OWV, который вот-вот собирается покинуть собственную планету, чтобы покорить космос. Вам предстоит разгадать тайны солнечной системы, изучая уникальные и созданные вручную миры.

Самое интересное, что периодически ваше исследование будет прерываться наступающим апокалипсисом. Чтобы добиться успеха, вам придется умело собирать информацию и подстраиваться под повторяющийся цикл.

Steam Release Date Trailer
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)46 мин. назад
Очень интересная, своеобразная и атмосферная игрушка, рекомендую к ознакомлению
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