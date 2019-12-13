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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 4
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The Wolf Among Us 2 снова в разработке

Опубликовано: 13.12.2019 06:55:26
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Хорошие новости с The Game Awards 2019The Wolf Among Us 2 официально снова в разработке для ПК и консолей. При этом версия для персональных компьютеров станет эксклюзивом Epic Games Store, а дата релиза на данный момент остается неизвестной.

Разработкой игры занимается AdHoc Studio – компания, в которой трудится несколько бывших сотрудников Telltale. Важно отметить, что роли Бигби Волка и Белоснежки исполнят актеры из первой части, а за музыку все так же отвечает Джаред Эмерсон-Джонсон.

Также было объявлено, что теперь первая часть игры доступна в Epic Games Store бесплатно.

The Game Awards Teaser Trailer
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новыестарые4 ком.
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Игровой разум
Прометей (уровень 29)13.12.2019 11:28:27
Очень радостная новость. Первая часть была шикарной. Когда Telltale прикрыли, казалось, что серия потеряна навсегда, но теперь она вернулась и я счастлив, что продолжение всё же состоится.
Игровой разум
dimon2 (уровень 18)13.12.2019 09:15:27
Оххх, очень надеюсь не напортачат, первая часть была божественна
Игровой разум
Feliks (уровень 27)13.12.2019 07:17:31
Сообщение отредактировано пользователем 13.12.2019 07:18:11
Это было весьма неожиданно. Одна из лучших серий от теллтейл. Очень жду и надеюсь, что не испортят дело.
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)13.12.2019 07:16:46
Самый внезапный, но в то же время самый радостный анонс для многих
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