The Wolf Among Us 2 снова в разработке

Хорошие новости с The Game Awards 2019 – The Wolf Among Us 2 официально снова в разработке для ПК и консолей. При этом версия для персональных компьютеров станет эксклюзивом Epic Games Store, а дата релиза на данный момент остается неизвестной.

Разработкой игры занимается AdHoc Studio – компания, в которой трудится несколько бывших сотрудников Telltale. Важно отметить, что роли Бигби Волка и Белоснежки исполнят актеры из первой части, а за музыку все так же отвечает Джаред Эмерсон-Джонсон.

Также было объявлено, что теперь первая часть игры доступна в Epic Games Store бесплатно.