The Sims 4 получит новый каталог с вещами – «Компактная жизнь»

Накануне компания EA представила новый каталог «Компактная жизнь» для своего популярного симулятора The Sims 4. Помимо всякой одежды, DLC также привнесет миниатюрную жилплощадь с уникальными бонусами. Дата релиза – 21 января для PC и 4 февраля для PS4 и Xbox One.

С «Компактной жизнью» в The Sims 4 появятся крошечные жилые участки на 100 клеток (10х10). Если вам удастся обосноваться в таких скромных условиях, тогда вы будете тратить меньше денег на коммунальные услуги, получите бонус к комфорту и сможете быстрее выстраивать отношения с другими симами.

Еще одно нововведение каталога – компактная мебель: новая стенка, к примеру, окажется одновременно книжной полкой, телевизором и стереосистемой, а новую кровать можно будет складывать и использовать в виде шкафа. Без свежих нарядов и причесок в игре тоже не обойдется.