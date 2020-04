The Last of Us: Part 2

The Last of Us: Part 2 PS4

В начале месяца компания Naughty Dog сообщила о том, что релиз The Last of Us: Part II с 29 мая переехал на неопределенный срок. Теперь же издатели из Sony Interactive Entertainment назвали новую дату релиза игры. Ждать придется не так уж и долго относительно прошлой даты – 19 июня проект выйдет на PlayStation 4.

Перенос также коснулся и другой игры Sony, Ghost of Tsushima. С 26 июня проект был перенесен на 17 июля. Так что летом обладателям PS4 будет во что поиграть.



The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima получили новые даты релиза