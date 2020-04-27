Опубликовано: вчера, 19:27:21
В начале месяца компания Naughty Dog сообщила о том, что релиз The Last of Us: Part II с 29 мая переехал на неопределенный срок. Теперь же издатели из Sony Interactive Entertainment назвали новую дату релиза игры. Ждать придется не так уж и долго относительно прошлой даты – 19 июня проект выйдет на PlayStation 4.
Перенос также коснулся и другой игры Sony, Ghost of Tsushima. С 26 июня проект был перенесен на 17 июля. Так что летом обладателям PS4 будет во что поиграть.
The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima получили новые даты релиза
Вам также может быть интересно
Количество консолей PS5 в первый год может быть ограничено
Согласно отчету Bloomberg, компания Sony планирует произвести меньшее количество консолей PS5 в первый год, по сравнению с тем, как было с PS4. Несмотря на то, что производственные мощности не затронуты, проблемы, возникшие из-за COVID-19...
Слухи: в Horizon Zero Dawn 2 будет кооп
Согласно новым слухам, появившимся на портале VGC, Horizon Zero Dawn 2 уже находится в разработке, и самое интересное, что в игре может быть кооперативный режим. Изначально проект создавали для PlayStation 4...