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Дюка Опубликовал Дюка 12
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The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima получили новые даты релиза

Опубликовано: вчера, 19:27:21
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В начале месяца компания Naughty Dog сообщила о том, что релиз The Last of Us: Part II с 29 мая переехал на неопределенный срок. Теперь же издатели из Sony Interactive Entertainment назвали новую дату релиза игры. Ждать придется не так уж и долго относительно прошлой даты – 19 июня проект выйдет на PlayStation 4.

Перенос также коснулся и другой игры Sony, Ghost of Tsushima. С 26 июня проект был перенесен на 17 июля. Так что летом обладателям PS4 будет во что поиграть.

 

The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima получили новые даты релиза
The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima получили новые даты релиза

 

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Футбольный гуру
Electroanry (уровень 23)4 час. 43 мин. назад
Rega-002 писал(а):
на моей памяти еще ни одного случая не было, чтоб кому-то за такое по рукам надавали
более того, я даже не слышал, чтобы обнаруживали источник утечки, разве что в случае с фотками пс5
Ну я тоже не слышал, но как то же это все таки работает. Лишь как запугивающее средство такое точно не подписывают(по крайней мере в больших компаниях). А уж тем болле в США там скорее прописываю нехилые штрафы. Но и то правда - вначале нужно найти и доказать вину))
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)7 час. 9 мин. назад
Rega-002 писал(а):
а где посмотреть можно? прям на ютуб выложили, или на какие-то профильные сайты?
С ютуба всё оперативно потёрли, но в интернетах можно всё найти, хоть и непросто. Гугл в помощь, конкретные ресурсы не назову, потому что они постоянно меняются из-за банов
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)7 час. 44 мин. назад
Electroanry писал(а):
Тю, блин, вот они идиоты,эти ребята! Они же подписывали НДА! Поступив так, они себе же хуже сделали. Их затаскают по судам и не видать им каьеры в геймдеве
на моей памяти еще ни одного случая не было, чтоб кому-то за такое по рукам надавали
более того, я даже не слышал, чтобы обнаруживали источник утечки, разве что в случае с фотками пс5
Футбольный гуру
Electroanry (уровень 23)8 час. 34 мин. назад
Тю, блин, вот они идиоты,эти ребята! Они же подписывали НДА! Поступив так, они себе же хуже сделали. Их затаскают по судам и не видать им каьеры в геймдеве
Казуальный игрок
xentailoli (уровень 2)9 час. 24 мин. назад
Весьма печально что из-за вируса приходится ждать игр,эти переносы удручают.
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)сегодня, 04:01:20
Mas7er писал(а):
вчера был эпичный слив кучи видеороликов с геймплеем и сюжетными спойлерами. Собственно, из-за этого Сони и поспешила с новой датой релиза, а то ведь до этого было просто "перенесено на неопределенный срок"
а где посмотреть можно? прям на ютуб выложили, или на какие-то профильные сайты?
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 21:42:03
Artorias писал(а):
Ну кто хочет сильна поиграть тот не будет спойлерить.
Так тут у половины сайта эпилептические припадки при слове "эксклюзив" случаются, всё равно бы на ютубе прошли) Ну а кто хочет сам поиграть и имеет для этого возможность, конечно, не будет смотреть эти сливы, это понятно.
Игровой разум
Artorias (уровень 24)вчера, 21:30:15
Mas7er писал(а):
TLOU 2 уже вчера все прошли, кто хотел rofl
Ну кто хочет сильна поиграть тот не будет спойлерить.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 20:57:38
Сообщение отредактировано пользователем 27.04.2020 20:58:09
Rega-002 писал(а):
а чего там?
вчера был эпичный слив кучи видеороликов с геймплеем и сюжетными спойлерами. Собственно, из-за этого Сони и поспешила с новой датой релиза, а то ведь до этого было просто "перенесено на неопределенный срок"
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)вчера, 20:20:12
Mas7er писал(а):
TLOU 2 уже вчера все прошли, кто хотел rofl
а чего там?
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