The Incredible Adventures of Van Helsing III

The Incredible Adventures of Van Helsing III PS4 / XOne / ПК / Mac

The Incredible Adventures of Van Helsing III, третья часть весьма успешной hack & slash серии от Neocore Games, спустя долгое время после релиза на ПК и Xbox One вышла на PlayStation 4. Напомним, что дебют игры состоялся еще в 2015 году.

События игры, как и всей серии, разворачиваются в вымышленной восточноевропейской стране Борговия, которую заполонили орды нечисти.