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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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The Dark Pictures: House of Ashes обзавелась датой релиза

Опубликовано: 2 час. 32 мин. назад
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Во время прямой трансляции Summer Game Fest была объявлена дата релиза The Dark Pictures: House of Ashes – новая часть в серии приключений антологии The Dark Pictures выйдет на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One этой осенью, 22 октября 2021 года.

Как уже было известно ранее, события этой главы пройдут в Ираке 2003 года. Во время перестрелки элитное подразделение проваливается под землю в руины захороненного шумерского храма. В темноте под Аравийской пустыней просыпается что-то злое и древнее, и начинает свою охоту.

Story Trailer & Release Date Announcement [RUS]
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