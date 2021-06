The Dark Pictures: House of Ashes обзавелась датой релиза

The Dark Pictures: House of Ashes

Во время прямой трансляции Summer Game Fest была объявлена дата релиза The Dark Pictures: House of Ashes – новая часть в серии приключений антологии The Dark Pictures выйдет на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One этой осенью, 22 октября 2021 года.

Как уже было известно ранее, события этой главы пройдут в Ираке 2003 года. Во время перестрелки элитное подразделение проваливается под землю в руины захороненного шумерского храма. В темноте под Аравийской пустыней просыпается что-то злое и древнее, и начинает свою охоту.