The Bard's Tale: Remastered and Resnarkled, ремастер оригинальной The Bard's Tale, в 2017 году вышел на PS4 и PS Vita. Теперь же были анонсированы еще две платформы, где станет доступна игра – 18 июня ее релиз состоится на Xbox One и Nintendo Switch.

The Bard's Tale: Remastered and Resnarkled присоединится к Xbox Game Pass на Xbox One и ПК. Более того, так как игра является частью Xbox Play Anywhere, то ее сохранения и достижения будут доступны на обеих платформах.