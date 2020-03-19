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Тень возвращается в Shadow Man Remastered

Опубликовано: вчера, 10:39:03
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Nightdive Studios, которая недавно заявила о разработке обновленной версии квеста Blade Runner, анонсировала ремастер еще одной старенькой игры – экшена Shadow Man. Shadow Man Remastered получит 4К разрешение, динамические тени и освещение, улучшенные звук и визуальную составляющую, улучшенный геймплей, поддержку контроллеров, а также материалы, что были вырезаны из оригинальной игры. Релиз ремастера состоится в 2021 году на ПК (Steam,GOG), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, что в Shadow Man Remastered вам вновь предстоит выступить в роли Майкла Ле Руа, обладающего способностью перемещаться между миром живых и миром мертвых. Его задача – предотвратить Армагеддон, не допустив пяти убийств.

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