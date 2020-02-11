Тактическая ролевая игра Broken Lines выйдет в конце месяца

Издательство Super.com и команда PortaPlay сообщили сегодня точную дату релиза своей тактической RPG Broken Lines. Так, сперва игра доберется до персональных компьютеров – это случится уже 25 февраля 2020 года. Далее она появится на NSwitch, а позже обязательно посетит PS4 и Xbox One.

В центре истории Broken Lines находится группа солдат, участвующая в альтернативной версии Второй мировой войны. Оказавшись в тылу врага, герои были отрезаны от главного штаба и планов своего командования. Теперь их заботят лишь собственные жизни, спасти которые они попытаются любыми средствами.

Помимо вполне привычных сражений с нацистами, вам также предстоит контролировать ресурсы команды и следить за ее настроем. Отношения между членами отряда будут не менее важны, чем их боевой дух. В Broken Lines вы будете регулярно сталкиваться с тяжелыми моральными выборами и человеческими слабостями, способными разрушить все ваши планы.



