Тайны безымянного острова в Call of the Sea

Во время прямой трансляции Inside Xbox состоялась премьера первого трейлера Call of the Sea – приключения в мире 1930-х годов. Главной героиней выступит Нора, которая пересекла океан в отчаянных попытках найти мужа и его пропавшую экспедицию.

Оказавшись на безымянном острове, последнем известном месте пребывания возлюбленного, девушка обнаруживает остатки утерянной цивилизации. Чтобы пролить свет на судьбу экспедиции, ей предстоит решить немало головоломок и сорвать покровы множества секретов. В какой-то момент приключения станет понятно, что все на этом острове не так, как кажется с первого взгляда.

Релиз Call of the Sea ожидается ближе к концу 2020 года на ПК, Xbox Series X и Xbox One. Сразу же после релиза проект будет доступен в рамках Xbox Game Pass.