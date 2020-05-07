НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
923
NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
Общая информацияНовости (1)Видео (1)Скриншоты (8)

Тайны безымянного острова в Call of the Sea

Опубликовано: 07.05.2020 20:28:33
Поделиться:  

Во время прямой трансляции Inside Xbox состоялась премьера первого трейлера Call of the Sea – приключения в мире 1930-х годов. Главной героиней выступит Нора, которая пересекла океан в отчаянных попытках найти мужа и его пропавшую экспедицию.

Оказавшись на безымянном острове, последнем известном месте пребывания возлюбленного, девушка обнаруживает остатки утерянной цивилизации. Чтобы пролить свет на судьбу экспедиции, ей предстоит решить немало головоломок и сорвать покровы множества секретов. В какой-то момент приключения станет понятно, что все на этом острове не так, как кажется с первого взгляда.

Релиз Call of the Sea ожидается ближе к концу 2020 года на ПК, Xbox Series X и Xbox One. Сразу же после релиза проект будет доступен в рамках Xbox Game Pass.

Announcement Trailer
Вам также может быть интересно
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2020 Уже через несколько дней начинается последний месяц весны, и компания Microsoft раскрыла список игр, которые будут бесплатными для подписчиков Xbox Live Gold. В мае пользователи Xbox 360 и Xbox One получат гонку... Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2020 TORGI за XCOM: Chimera Squad Следующий розыгрыш, пусть и с таким же призом, состоится 22 мая. Успей испытать удачу! Resident Evil 3 получает Redik. TORGI за XCOM: Chimera Squad
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 5 мин. назад1Трейлер геймплея Партизаны 1941 вчера, 11:54:181LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет осенью вчера, 10:33:500«Гнев небес» - новый апдейт для шутера Cuisine Royale 07.05.2020 21:19:550Turok на троих – Second Extinction 07.05.2020 20:53:182Yakuza: Like a Dragon анонсирован на Xbox Series X, Xbox One и ПК 07.05.2020 20:47:531Атмосферный трейлер Scorn 07.05.2020 20:36:281Новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Новости игр
Новый сюжетный трейлер The Last of Us: Part 2ИГРЫ Новый сюжетный трейлер The Last of Us: Part 2 Сегодня Naughty Dog планировала показать новый трейлер The Last of Us: Part 2, так и случилось. После того, как жестокие события разрушили мир, который Элли обрела в Джексоне, она решает наказать виновных сама... «Гнев небес» - новый апдейт для шутера Cuisine RoyaleИГРЫ «Гнев небес» - новый апдейт для шутера Cuisine Royale Компания Gaijin Entertainment и студия Darkflow Software объявили о выходе нового обновления «Гнев небес» для онлайн-шутера Cuisine Royale. Теперь герои игры смогут разносить врагов в клочья из пушек бронетехники... Turok на троих – Second ExtinctionИГРЫ Turok на троих – Second Extinction Представьте, что динозавры-мутанты захватили Землю, а люди были вынуждены сбежать в космос. Примерно такая картина вырисовывается сюжетом кооперативного шутера Second Extinction...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
The Ascent – анонс экшен-РПГ в мире киберпанкаCtrl + стрелка вправо