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Свежий геймплей ремейка SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom

Опубликовано: вчера, 16:34:32
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Накануне в сети появился свежий геймплей ремейка SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Материал был взят с конференции PAX East 2020, куда компания THQ Nordic и привезла игру.

В течение семи минут нам показывают, как Губка Боб изучает красочную локацию «Медузьи поля». Нетрудно заметить, насколько сильно ремейк похорошел в сравнении с оригиналом 2003 года: девелоперы подняли графику на совершенно другой уровень и сделали анимации персонажей более выразительными.

Новая SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, помимо всей оригинальной начинки, также предложит мультиплеер на двоих и часть вырезанного контента. Премьера игры состоится в 2020 году на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

PAX East 2020 Gameplay
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