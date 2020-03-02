Накануне в сети появился свежий геймплей ремейка SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Материал был взят с конференции PAX East 2020, куда компания THQ Nordic и привезла игру.

В течение семи минут нам показывают, как Губка Боб изучает красочную локацию «Медузьи поля». Нетрудно заметить, насколько сильно ремейк похорошел в сравнении с оригиналом 2003 года: девелоперы подняли графику на совершенно другой уровень и сделали анимации персонажей более выразительными.

Новая SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, помимо всей оригинальной начинки, также предложит мультиплеер на двоих и часть вырезанного контента. Премьера игры состоится в 2020 году на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.