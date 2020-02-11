Свежий геймплей CORRUPTION 2029 – целых тридцать минут

Несколько дней назад студия The Bearded Ladies внезапно анонсировала тактическую пошаговую стратегию CORRUPTION 2029. Сегодня же она опубликовала свежий геймплейный ролик по игре, который идет аж тридцать минут.

CORRUPTION 2029 во многом напоминает предыдущий проект девелоперов – Mutant: Year Zero. Новинка играется примерно по тем же правилам, а ее сюжет тоже разворачивается в сеттинге постапокалипсиса. Отличаются разве что главные герои – они являются аугментированными солдатами, которые сражаются против тирании.

CORRUPTION 2029 предложит большой арсенал оружия, возможность прятаться за укрытиями и режим стелса. Для победы вам придется тщательно изучать локации, выбирать подходящие позиции и грамотно использовать способности персонажей.

Премьера CORRUPTION 2029 состоится уже 17 февраля 2020 года в Epic Games Store.