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Mypulse Опубликовал Mypulse 4
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Свежий геймплей CORRUPTION 2029 – целых тридцать минут

Опубликовано: вчера, 19:04:19
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Несколько дней назад студия The Bearded Ladies внезапно анонсировала тактическую пошаговую стратегию CORRUPTION 2029. Сегодня же она опубликовала свежий геймплейный ролик по игре, который идет аж тридцать минут.

CORRUPTION 2029 во многом напоминает предыдущий проект девелоперов – Mutant: Year Zero. Новинка играется примерно по тем же правилам, а ее сюжет тоже разворачивается в сеттинге постапокалипсиса. Отличаются разве что главные герои – они являются аугментированными солдатами, которые сражаются против тирании.

CORRUPTION 2029 предложит большой арсенал оружия, возможность прятаться за укрытиями и режим стелса. Для победы вам придется тщательно изучать локации, выбирать подходящие позиции и грамотно использовать способности персонажей.

Премьера CORRUPTION 2029 состоится уже 17 февраля 2020 года в Epic Games Store.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 32 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 12.02.2020 09:21:36
Птюх писал(а):
То чувство когда Мутант Еар были проходняком для любителей жанра не приносящим ничего нового. И тут бац. С ним сравнивают и называют его клоном) многое я понимаю, но этого не понимаю))))
А кто сказал, что Mutant Year принес что-то новое? Не выдумывайте ничего, пожалуйста. Тут идет логичное сравнение двух игр от одного разработчика, вышедших с разницей в год. И очевидный вывод, что этот Corruption - просто рескин Mutant Year в другом сеттинге.
Опытный солдат мафии
Птюх (уровень 9)6 час. 51 мин. назад
Mas7er писал(а):
Мда уж. Просто рескин Mutant Year, они даже интерфейс не особо поменяли.
Крайне дёшево выглядит. Поздравляю Epic Games с очередными деньгами, пущенными в трубу.
То чувство когда Мутант Еар были проходняком для любителей жанра не приносящим ничего нового. И тут бац. С ним сравнивают и называют его клоном) многое я понимаю, но этого не понимаю))))
Активный геймер
Sailas77 (уровень 5)вчера, 22:38:44
Mas7er писал(а):
Мда уж. Просто рескин Mutant Year, они даже интерфейс не особо поменяли.
Крайне дёшево выглядит. Поздравляю Epic Games с очередными деньгами, пущенными в трубу.
Как мы и ожидали) Даже притрагиваться не буду. Релиз 18 февраля и за чуть больше года они точно не исправили проблемы в геймплейной концепции. А ведь в 2019-м разработчики еще и дополнением для "Мутантов" занимались. В общем, проходняк, да и то для любителей жанра.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 19:28:31
Мда уж. Просто рескин Mutant Year, они даже интерфейс не особо поменяли.
Крайне дёшево выглядит. Поздравляю Epic Games с очередными деньгами, пущенными в трубу.
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