Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: Arkham

Вторая игра, анонсированная во время прямой трансляции DC Fandome – Suicide Squad: Kill the Justice League. Проект разрабатывается студией Rocksteady, создателями серии Batman: Arkham, и рассказывает о кучке злодеев, объединенных в команду правительственной программой для выполнения самоубийственной миссии: убить Лигу справедливости.

О самой игре пока мало что известно за исключением того, что это будет экшен-приключение шутер, а главными действующими лицами в нем выступят Харли Квинн, Дэдшот, Король Акул и Капитан Бумеранг. Проходить Suicide Squad: Kill the Justice League разрешат как в однопользовательском, так и многопользовательском режимах. Также обещают возможность мгновенного переключения между персонажами. Релиз ожидается в 2022 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.