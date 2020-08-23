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Дюка Опубликовал Дюка 9
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Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: Arkham

Опубликовано: сегодня, 03:37:15
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Вторая игра, анонсированная во время прямой трансляции DC FandomeSuicide Squad: Kill the Justice League. Проект разрабатывается студией Rocksteady, создателями серии Batman: Arkham, и рассказывает о кучке злодеев, объединенных в команду правительственной программой для выполнения самоубийственной миссии: убить Лигу справедливости.

О самой игре пока мало что известно за исключением того, что это будет экшен-приключение шутер, а главными действующими лицами в нем выступят Харли Квинн, Дэдшот, Король Акул и Капитан Бумеранг. Проходить Suicide Squad: Kill the Justice League разрешат как в однопользовательском, так и многопользовательском режимах. Также обещают возможность мгновенного переключения между персонажами. Релиз ожидается в 2022 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

Official Teaser Trailer
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новыестарые9 ком.
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Игровой разум
ObiWan32167 (уровень 16)3 час. 57 мин. назад
Ох уж снова этот юморок для дошкольников
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)4 час. 14 мин. назад
Жутко не везет барышне Харли во всех ипостасях, WB только в мультиках худо-бедно ее вытаскивает. А как пошла она на пик популярности, так и понесло ее по этим социал джастис канонам мотать, тут вообще уже колхоз лютый.
Палитра новомодная цветастая прикольно сидит в сеттинге анти-героики.
В целом от ролика ничего не шевельнулось, особого интереса не испытал.

Bombs Over Baghdad не доиграли до припева =(
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)4 час. 21 мин. назад
Mas7er писал(а):
Новую Харли, похоже, Наташа Королёва сыграла
А ведь и правда sarcastic
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 26 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
p.s. Харли конечно ужс. Впрочем как и в прошлых играх...хотя в Arkham City была неплоха.
Новую Харли, похоже, Наташа Королёва сыграла rofl
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Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)5 час. 34 мин. назад
Надо ждать геймплея, но перспектива таскать за собой ии-болванчиков в одиночке меня совсем не радует.
p.s. Харли конечно ужс. Впрочем как и в прошлых играх...хотя в Arkham City была неплоха.
Дедшот - "Тюрьма меняет людей, раньше я был белым"
Геймер-ветеран
Sailas77 (уровень 9)5 час. 50 мин. назад
tunight писал(а):
Как я и говорил в прошлой новости без анонса, что это БИЗАРРРРРОООООО. Да и что то мне подсказывает что внешность взяли у знаменитого реслера, Джона Сина
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Это Супермен под контролем Брейниака - офф инфа
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 25)8 час. 37 мин. назад
Ну, трейлер прикольный - в основном, конечно, за счет дурачащихся злодеев на поводке. Злой Супермен, гляжу, стал модной идеей - сначала Injustice, теперь вот это. Не знаю, может фанаты комиксов больше об этом скажут. Не могу сказать что его внешний вид мне по нраву, какой-то он, по мне, слащавый получился. С пухленькими щечками, такой ути-путеньки... "А кто у нас тут злой? А кто лазером пыщь-пыщь? А чьи такие щечки и завитушки волосиков?)"
Но, что-то мне подсказывает, что это будет Gotham Knights еще один. Не знаю. Повторюсь: "Следить буду - покупать ХЗ".
Дезмонд
tunight (уровень 25)9 час. 35 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 23.08.2020 08:58:26
Как я и говорил в прошлой новости без анонса, что это БИЗАРРРРРОООООО. Да и что то мне подсказывает что внешность взяли у знаменитого реслера, Джона Сина
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Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 24)11 час. 37 мин. назад
2016. Фильм "Отряд самоубийц": "А что если Супермен решит стать злодеем?" (примерно такая фраза была в фильме)
2020. Игра "Отряд самубийц": "Oh fu..."
Накаркали в общем)
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